Нове дослідження австралійських науковців вперше вказало на те, що по сітківці ока можна судити про тривалість життя людини в цілому.

Вчені з Австралійського центру очних досліджень (CERA) створили самонавчальну комп'ютерну програму, здатну по сітківці ока, не тільки визначити біологічний вік людини, а й передбачити, які проблеми зі здоров'ям її можуть спіткати в майбутньому і навіть скільки вона проживе.

Алгоритм дає настільки точні результати, що в ході експериментів дозволив обчислити вік 47 тис. британців середнього та похилого віку з похибкою не більше 3,5 років, повідомляє Бі-бі-сі.

Оскільки дослідження були розтягнуті за часом більш ніж на десятиліття, з моменту, коли були зроблені знімки, встигла померти 1871 людина, і в цю групу потрапила більшість людей, чия сітківка виглядала старшою.

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Хоча раніше вже проводилися дослідження, що дозволили припустити, що за станом клітин очного дна можна робити висновки про серцево-судинні захворюваннях, проблеми з нирками та іншими органами, що загрожують людині, нове дослідження вперше вказало на те, що по сітківці можна судити і про тривалість життя людини в цілому.

Дослідники пов'язують це з тим, що тканини сітківки насичені кровоносними судинами і нервовими закінченнями, що дає важливу візуальну інформацію про стан мозку і серцево-судинної системи. За словами вчених, сітківка таким чином служить вікном, в якому можна побачити існуючі і майбутні неврологічні проблеми.

"Виконана нами робота підтверджує гіпотезу про те, що сітківка відіграє важливу роль в процесі старіння організму і дуже чутлива до сукупної шкоди, якої завдає цей процес, що підвищує ризик летального результату", - роблять висновок автори дослідження.

Хоча науці відомі й інші біомаркери старіння, вони далеко не так точні, як визначення віку по сітківці, до того ж досить дорогі, віднімають багато часу і є інвазивними.

А ось сітківку можна відсканувати менш ніж за п'ять хвилин, і якщо в ході подальших досліджень вдасться зробити прив'язку цього тканинного прошарку до решти організму, то у лікарів в руках буде новий чудовий діагностичний інструмент.

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