Рада підтримала приєднання до єдиної зони платежів у євро: що зміниться для українців

Головним нововведенням є створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (Single Euro Payments Area, SEPA). За ухвалення законопроєкту № 14327-д за основу проголосувало 249 народних депутатів.

Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між країнами-учасницями швидко, без зайвих комісій та за єдиними правилами. При цьому обов’язковою умовою приєднання до SEPA є приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу.

"Приєднання до SEPA дозволить українським банкам, підприємствам та громадянам здійснювати євро-перекази швидко, безпечно та за значно нижчою вартістю, ніж зараз, що безпосередньо вплине на розвиток зовнішньої торгівлі, руху капіталу, інвестицій та фінансової інклюзії", - ідеться у пояснювальній записці до документу.

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Головне нововведення документу - створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Йдеться про єдину базу, де фіксуватиметься факт відкриття та закриття рахунків, електронних гаманців і договорів на користування банківськими сейфами, а також базові дані їхніх власників.

Інформацію до реєстру передаватимуть Національний банк, банки, небанківські фінансові установи, платіжні сервіси та емітенти електронних грошей. Водночас у базі не буде даних про рух коштів, залишки на рахунках чи вміст сейфів – тобто фактично йдеться не про контроль витрат, а про облік того, де саме у громадян відкриті рахунки або орендовані сейфи.

Адмініструвати реєстр має центральний орган виконавчої влади, що відповідає за фінансову політику (Мінфін), а доступ до нього отримають лише визначені держоргани у межах процедур фінансового моніторингу. Законопроєкт також зазначає, що нововведення не передбачає жодних обмежень чи затримок у проведенні фінансових операцій для фізичних осіб.

"Доступ у ці реєстри матимуть не всі правоохоронні органи. Наш комітет ухвалив, що прямий безперешкодний доступ матимуть Бюро економічної безпеки, АРМА, а також НАЗК. Це мінімальні вимоги європейських директив", - сказала під час виступу у Раді заступниця голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Серед іншого, законопроєкт передбачає створення окремого реєстру кінцевих бенефіціарів трастів, розширення кола суб’єктів фінансового моніторингу та посилення відповідальності за подання недостовірних даних про власників бізнесу.

Ухвалення закону є однією з ключових вимог європейських партнерів. Слід зазначити, що законопроєкт був зареєстрованний у парламенті та розглядався профільним комітетом ще у квітні, проте розглянути його нардепи змогли лише зараз.

Єдина зона платежів у євро (SEPA, Single Euro Payments Area) - ініціатива Європейської Союзу щодо інтеграції платежів для спрощення банківських переказів у євро.

Приєднання України до Єдиної зони платежів у євро

У грудні 2025 року уряд схвалив пакет законопроєктів, які відкривають шлях для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). У Мінфіні повідомляли, що документ передбачає створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який міститиме лише IBAN, ПІБ власника та назву банку. Залишки коштів, рухи по рахунках, вміст сейфів чи дата відкриття/закриття не включаються.

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