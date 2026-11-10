Чи врятує сонячна станція від зимових відключень: вартість та доцільність установки

Виробіток електроенергії залежить від регіону, орієнтації та кута нахилу панелей, затінення й погодних умов.

Сонячні панелі можуть працювати протягом усього року, однак узимку їхня продуктивність суттєво знижується. Водночас навіть у холодний сезон сонячна станція здатна забезпечувати частину потреб домогосподарства, якщо правильно підібрати обладнання та передбачити акумулятори.

Про це у коментарі УНІАН розповів Ігор Лєбєдєв, комерційний директор компанії "Генерація", яка спеціалізується на проєктуванні, продажу та встановленні сонячних електростанцій для приватних будинків і бізнесу

За його словами, основні причини зниження зимової генерації – коротший світловий день, низьке положення сонця над горизонтом і хмарність. Сам по собі холод не є проблемою для сонячних панелей: за однакового рівня сонячного випромінювання за нижчої температури вони можуть працювати навіть ефективніше.

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Для прикладу експерт навів два проєктні розрахунки сонячних електростанцій для приватних будинків в Одеській області:

Станція потужністю 5,9 кВт у липні виробляла 896 кВт·год електроенергії, тоді як у листопаді – 190 кВт·год, у грудні – 132 кВт·год, а в січні – 158 кВт·год. Для станції потужністю 15,02 кВт розрахунковий виробіток у липні становив 2457 кВт·год, у листопаді – 714 кВт·год, у грудні – 569 кВт·год, а в січні – 692 кВт·год.

Таким чином, у наведених прикладах груднева генерація на 77-85% нижча за липневу. Водночас це прогнозні показники для конкретних об'єктів, а фактичний виробіток залежатиме від регіону, орієнтації та кута нахилу панелей, затінення й погодних умов.

"Для резервного живлення важливо враховувати не середньомісячну генерацію, а можливість забезпечити будинок електроенергією навіть протягом кількох похмурих днів", – пояснює Лєбєдєв.

Чи вистачить сонячних панелей для живлення будинку під час відключень

Сонячна станція може покривати частину потреб домогосподарства навіть за короткого світлового дня. Однак самих панелей для резервного живлення недостатньо.

Звичайна мережева СЕС автоматично вимикається в разі зникнення електроенергії у зовнішній мережі. Щоб будинок продовжував отримувати живлення, потрібна відповідна конфігурація системи – зокрема, інвертор із функцією резервування та акумуляторні батареї.

Насамперед необхідно визначити, які прилади мають працювати під час відключень. Зазвичай це освітлення, холодильник, інтернет, автоматика газового котла, насоси та необхідні розетки. Якщо ж власник хоче забезпечити роботу електроопалення, бойлера, електроплити та інших потужних приладів, вимоги до системи суттєво зростають.

"Сонячні панелі виробляють електроенергію, а акумулятори її зберігають. Узимку генерації може бути недостатньо для щоденного відновлення заряду, тому потрібно передбачити можливість заряджання від мережі, а за тривалих відключень – додаткове джерело живлення. Головне завдання – не просто встановити більше панелей, а правильно розрахувати всю систему під потреби будинку", – зазначає експерт.

Збільшити зимовий виробіток технічно можна завдяки встановленню додаткових панелей. Проте це підвищить вартість системи і може призвести до значних надлишків електроенергії влітку.

Якщо людину цікавить автономна робота протягом усього року, сонячні панелі можуть бути вдалим рішенням, зважаючи на прогнозовану річну генерацію та можливу економію. Проте якщо є потреба забезпечити резервне живлення саме зараз, напередодні зими, то можна почати з інвертора та акумуляторів, зазначає Лєбєдєв.

Скільки коштує система резервного живлення

Ємність акумулятора залежить насамперед від потужності приладів, які потрібно живити, та тривалості автономної роботи, каже експерт. Наприклад, якщо освітлення, холодильник, інтернет, автоматика котла та інші необхідні прилади разом споживають у середньому 0,5 кВт, то за 8 годин їм знадобиться 4 кВт·год електроенергії.

Якщо врахувати, що для споживачів доступно близько 80% номінальної ємності акумулятора, орієнтовний час автономної роботи буде таким:

акумулятор на 5,12 кВт·год – близько 8 годин за навантаження 0,5 кВт або 4 години за навантаження 1 кВт;

акумулятор на 10 кВт·год – близько 16 або 8 годин відповідно;

акумулятор на 16 кВт·год – близько 25 або 13 годин відповідно.

За оцінкою Лєбєдєва, базову систему резервного живлення для квартири без сонячних панелей можна облаштувати від 2,5 тисячі доларів, або приблизно 114 тис. грн за розрахункового курсу 45,5 грн за долар.

Гібридна сонячна електростанція для приватного будинку з панелями потужністю 5,9 кВт, інвертором на 6 кВт та акумулятором на 5,12 кВт·год коштуватиме від 270 тис. грн під ключ. При цьому комплектація з панелями на 15,02 кВт, інвертором на 15 кВт та акумулятором ємністю 16 кВт·год обійдеться приблизно у 520 тис. грн під ключ.

Експерт наголошує, що це приклади конкретних комплектацій, а не універсальні ціни для всіх об'єктів.

Сонячні панелі – останні новини

Раніше УНІАН писав, чи дозволяє сонячна панель, встановлена на балконі багатоповерхівки, економити на платіжках за світло.

Також повідомлялося, чи справді сонячні панелі треба ставити на південь. Так, дослідження показало, що за сучасних тарифів на електроенергію вигіднішим може виявитися інше рішення.

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