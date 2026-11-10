Дизайн iPhone Air 2 та iPhone 18 'злили' в мережу до офіційної презентації

Обидва пристрої будуть представлені навесні 2027 року разом з iPhone 18e.

Китайські інсайдери опублікували макети iPhone 18 та iPhone Air 2. Алюмінієві макети дають змогу оцінити зовнішній вигляд смартфонів і, зокрема, конструкцію їхньої задньої панелі ще до офіційної презентації.

Базова модель, судячи з макетів, отримає той самий дизайн, знайомий за iPhone 17 і 16. У верхній частині корпусу розташовані два об'єктиви, розміщені вертикально всередині компактного модуля. Таким чином, чутки про конструкцію камери у стилі Pro-моделей не підтвердилися.

Набагато помітніші зміни чекають на ультратонкий iPhone Air 2. Пристрій отримає ширококутний об'єктив на базі 48-мегапіксельного сенсора, якого не було в першому поколінні смартфона. При цьому сам корпус, судячи з макету, залишиться дуже тонким. Згідно з попередніми витоками, його товщина може навіть зменшитися з 5,6 до 5,2 мм.

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Що стосується iPhone 18, йому також приписують значно збільшений акумулятор. За даними витоків, смартфон отримає акумулятор ємністю близько 4430 мАг – приблизно на 20% більше, ніж у попереднього покоління. У iPhone Air 2 ємність акумулятора збільшиться з 3149 до 3500 мАг, що означає приріст на ~11%

Презентація та реліз iPhone 18 і iPhone Air 2 відбудуться навесні 2027 року. Повідомляється, що відтепер Apple випускатиме базові iPhone у першій половині року, а флагманські Pro і Duo – восени.

Також на початку 2027 року варто очікувати виходу iPhone 18e. Згідно з інсайдерською інформацією, бюджетний смартфон отримає новий процесор і вдосконалену фронтальну камеру, але частота оновлення екрану залишиться на рівні 60 Гц.

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