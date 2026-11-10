Вбивця 'Шахедів': в Україні випробували американський дрон-перехоплювач (відео)

Американський безпілотник АА Lancer 7 розганяється до 400 км/год, має дальність польоту до 30 км і вже переданий українським військовим для тестування.

Американська оборонна компанія B&M Defense провела в Україні випробування швидкісного безпілотника-перехоплювача АА Lancer 7. Дрон здатний розвивати швидкість до 400 км/год і може використовуватися для протидії російським ударним безпілотникам, зокрема "Шахедам". Про це повідомили представники B&M Defense виданню Defense Express.

АА Lancer 7 належить до класу спеціалізованих безпілотників, призначених для перехоплення повітряних цілей. Такі системи можуть стати додатковим ешелоном протиповітряної оборони.

За інформацією розробника, безпілотник має такі характеристики:

максимальна швидкість – до 400 км/год;

крейсерська швидкість – 180 км/год;

максимальна дальність польоту – 30 км;

тривалість польоту – до 17 хвилин;

вага корисного навантаження – 500 грамів;

робоча висота – до 4 км.

Випробування в Україні мали допомогти перевірити можливості платформи та оцінити її ефективність у протидії сучасним повітряним загрозам.

Водночас у B&M Defense поки не розкривають детальних результатів тестування та не повідомляють, чи вдалося безпілотнику успішно перехопити повітряні цілі.

Певну кількість АА Lancer 7 уже передали підрозділам Сил оборони України. Військові тестуватимуть ці зразки безпосередньо в бойових умовах.

Крім того, компанія працює над створенням дронів-перехоплювачів, які зможуть протидіяти реактивним повітряним цілям.

B&M Defense – американська оборонно-технологічна компанія, заснована у 2015 році. Вона спеціалізується на розробці безпілотних авіаційних систем, баражуючих боєприпасів і технологій протидії безпілотникам.

Україна розвиває дрони-перехоплювачі

На тлі масованого застосування Росією ударних дронів Україна активно розвиває напрям спеціалізованих перехоплювачів. Такі безпілотники розглядають як економічно доступнішу альтернативу дорогим зенітним ракетам для знищення окремих типів повітряних цілей.

Раніше радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестновт заявив, що говорити про ефективність реактивних перехоплювачів можна буде лише тоді, коли високі показники збиття російських реактивних дронів вдасться масштабувати по усій країні в усіх підрозділах Сил оборони України.

"Як мінімум є п’ять перехоплювачів, і є перехоплювачі, в яких ефективність дуже велика", - сказав Бескрестнов.

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