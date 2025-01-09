Комунальники повідомили, що не витримала труба діаметром 450 мм.

У центрі Києва стався прорив трубопроводу на перетині вул. Жилянської та Симона Петлюри. Біля 16:40 відбулося пошкодження тепломережі з витоком води на проїжджу частину.

Як інформують у КМДА, через аварію тимчасово відключене теплопостачання в понад 230 будинках. Відновити послугу мають протягом доби усім будівлям за винятком шести – їх обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення подачі тепла.

"Внаслідок аварійної ситуації на трубопроводі великого діаметру було пошкоджено будівлі поруч – приміщення хостелу (на момент аварії мешканці були відсутні) та адмінбудівлю", – йдеться у повідомленні.

Кореспондент телеканалу "Київ24" заявив, що на вулиці Жилянській стався обвал частини фасаду старого будинку.

"Орендарі одного з кафе розповіли, що вода буквально залилася рікою в це кафе. Відвідувачів оперативно евакуювали. Комунальники повідомили, що не витримала труба 450 мм. Біля епіцентру прориву знаходиться старий будинок. Через яму від прориву пошкодилася частина фасаду. Верхня арка заїзду не витримала", – розповів журналіст.

Через прорив трубопроводу довелося тимчасово перекрити рух на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри. О 18:03 стало відомо, що його відновили.

Проте вже о 19:43 КМДА поінформували, що рух транспорту вулицею Симона Петлюри повторно перекрито від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської. Міський транспорт курсує зі змінами в маршруті:

Рух автобусів №№ 24, 50, 114 у напрямку залізничного вокзалу і від нього здійснюється паралельними вулицями.

Тролейбуси №№ 12, 14 їздять за скороченою схемою руху, до Палацу спорту.

Для ліквідації наслідків аварії задіяно 11 одиниць техніки та понад 30 працівників "Київтеплоенерго", аварійно-рятувальних, дорожніх та інших служб.

Прорив трубопроводу в Києві

Прорив на перетині вул. Жилянської та Симона Петлюри – не перший інцидент з трубопроводом у столиці за останній час. На початку листопада у Печерському районі стався масштабний прорив труби з гарячою водою.

Тоді на місці проводились підготовчі роботи після комплексної реконструкції тепломережі на цій ділянці. Під час заповнення трубопроводу водою сталася його розгерметизація.

29 жовтня кипʼятком залило вулиці біля станції метро "Олімпійська". Тоді в патрульній поліцїі повідомляли про те, що через прорив ускладнено рух транспорту на перехресті вулиць Ділової та Великої Васильківської.

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