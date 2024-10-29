Наразі причина прориву невідома.

У центрі Києва біля станції метро "Олімпійська", ймовірно, прорвало тепломережу. Наразі комунальні служби вже працюють на місці. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

На відео можна побачити, що на дорозі тече гаряча вода та парує асфальт. Причина підтоплення невідома.

Водночас у пресслужбі Патрульної поліції Києва повідомили, що через прорив водопроводу на перехресті вулиць Ділової та Великої Васильківської, рух транспорту ускладено.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - додали у повідомленні.

Останні новини Києва

Як повідомляв УНІАН, Росія в ніч проти 29 жовтня РФ атакувала Київ дронами. Внаслідок обстрілу відбулася розгерметизація газової труби, загорілися магазин, припарковані машини та торгівельна споруда.

Також стало відомо, що у Києві було затримано агентів російського ГРУ, які готувати кривавий теракт у столиці. В СБУ повідомили, що метою ворога була максимальна кількість загиблих серед цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.

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