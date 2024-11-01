У Києві в Печерському районі стався масштабний прорив труби з гарячою водою. Про це повідомила пресслужба КП "Київтеплоенерго" у Facebook.
"Сьогодні близько 10:00 стався витік теплоносія під час запуску у роботу тепломережі на вул. Діловій. На місці проводились підготовчі роботи після комплексної реконструкції тепломережі на цій ділянці", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в "Київтеплоенерго", під час заповнення трубопроводу водою сталася його розгерметизація, у результаті чого теплоносій потрапив у траншею.
"Наразі витік локалізовано. Причини інциденту з’ясовуються. Пошкодження не вплине на подачу опалення до центральних районів столиці", - додали у підприємстві.
Прорив водопроводів у Києві - останні новини
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у центрі Києва біля станції метро "Олімпійська" також прорвало тепломережу. На відео, яке показало місцеві Telegram-канали, можна було побачити, що на дорозі тече гаряча вода та парує асфальт.
У пресслужбі Патрульної поліції Києва заявляли, що через прорив водопроводу на перехресті вулиць Ділової та Великої Васильківської, рух транспорту ускладено.
Також 12 вересня у столиці через злив та витік автомагістралі автомобіль Toyota частково провалився під асфальт напроти Голосіївського райвідділку. Витік стався на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, що проходить під проїжджою частиною.