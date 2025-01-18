Пакет з грошими знайшли під час прибирання сміття у середмісті Шостки.

У місті Шостка, на Сумщині працівники комунальної служби відвезли на сміттєзвалище пакет із 6 тисячами євро, бо вирішили, що то сувенірні "гроші". Про це пише місцеве видання Шостка.INFO.

Журналістам із власних джерел стало відомо, що 16 січня у центральній частині міста комунальники, прибираючи сміття, знайшли пакет із купюрами євро. Однак не повіривши власним очам, люди вирішили, що це сувенірні гроші, тому пакет разом із іншим сміттям просто відвезли на звалище.

Незабаром з’явився власник пакету, в якому, як з’ясувалося, було 6 тисяч справжнісіньких євро. Чоловік звернувся до комунальників, і ті підказали йому, де шукати свою втрату.

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"У підсумку чоловік поїхав на звалище, де, порившись у смітті, благополучно знайшов свій пакет з 6 тис. євро. Кажуть, чесним комунальникам на знак подяки він подарував по 1000 грн", – йдеться у публікації.

Журналісти звернулися до місцевої поліції, але там повідомили, що заяв про втрату пакету з грошима до них не надходило.

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