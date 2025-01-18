Волонтер скаржиться на те, що йому ніяк не оформлять посвідку на проживання в Україні, без якої неможливо нормально волонтерити.

Волонтер-японець Фумінорі Цучіко, який майже від початку повномасштабної війни допомагає харків’янам, зокрема безкоштовними обідами, найближчим часом буде змушений залишити Україну. Усе через те, що Державна міграційна служба не видає йому посвідку на проживання, пише японець у своєму Фейсбуці.

"Я багато разів звертався до міграційного відділу в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав його (працівника міграційної служби - УНІАН) чи це через те, що я не даю йому хабаря, він засміявся", – пише Фумінорі.

За словами японця, наступного тижня він знову піде до міграційної служби і спробує дати хабар у 1000 доларів.

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"Зрештою, це країна, де все можливо. Ми допомагаємо Харкову вже три роки, і ось результат", – додав він.

За словами Фумінорі, якщо до кінця наступного тижня він так і не отримає дозвіл на тимчасове проживання в Україні, не кажучи вже про дозвіл на постійне проживання, то буде змушений згорнути свою волонтерську діяльність.

"Я повернуся до Польщі. Ми більше не будемо перебувати в країні, де ми навіть не можемо нормально отримати банківську картку для нашої гуманітарної діяльності", – написав волонтер.

Що відомо про японського волонтера Фумінорі Цучіко

Як писав УНІАН, 75-річний Фумінорі Цучіко з літа 2022 року активно волонтерив у Харкові. Зокрема він готував їжу для містян, які кілька місяців були змушені жити на станціях метро через постійні російські обстріли.

За словами Фумінорі, він продав власний дім у Японії, де у нього лишилися дві дорослі доньки, і вирішив назавжди оселитися в Україні.

"Я житиму у Харкові й після перемоги. У мене вже немає дому в Японії. Я усе продав. Тому я тут назавжди! І допомагатиму харків'янам", - казав японець.

Пізніше, коли метро перестало бути укриттям, і харків'яни змогли піднятися на поверхню, японець відкрив безкоштовну їдальню, яка продовжує годувати нужденних. Пожертви він збирає як від небайдужих японців, так і від самих українців.

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