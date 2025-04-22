Наразі триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА.

Служба безпеки України та БЕБ задокументували нові факти розкрадань з бюджету міста Києва: привласнено щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через річку Дніпро.

Згідно з повідомленням СБУ, слідство встановило, що до організації "схеми" причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками оборудки. Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу. Щоб реалізувати "схему", її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток", - повідомляє СБУ.

Відео дня

Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила 110 американських доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю.

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

Наразі колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику - вже ексдиректору підрядної компанії - повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою).

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Корупція у Києві

Як повідомляв УНІАН, у березні правоохоронці викрили в Київській міській державній адміністрації чергову аферу, фігуранти якої вкрали майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. На оборудці попалися директор психлікарні та чиновники. Фігуранти прикупили собі на вкрадені кошти Porsche Cayenne та елітну нерухомість, які ніби-то потрібні для невиліковнохворих пацієнтів.

Також цього року правоохоронці викрили ряд посадовців КМДА, які були задіяні в незаконних земельних схемах, що реалізувались під керівництвом так званого "смотрящого" за Києвом - колишнього депутата Київради за часів мера Леоніда Черновецького Дениса Комарницького.

Вас також можуть зацікавити новини: