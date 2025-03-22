Фігуранти прикупили собі на вкрадені кошти Porsche Cayenne та елітну нерухомість, які ніби-то потрібні для невиліковнохворих пацієнтів.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) викрито чергову аферу, фігуранти якої вкрали майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

За інформацією СБУ, до оборудки причетні 4 особи, дві з яких - заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Інший фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

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Ще один учасник "схеми" – це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

За матеріалами справи, ці особи організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування. Як інформує СБУ, замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які "на папері" використовували для потреб пацієнтів.

Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

Під час розслідування також встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав "бронь" від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету. Саме цю "меддовідку" фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

За даними спецслужби, наразі всім чотирьом організаторам "схеми" повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою");

▪️ ч. 4 ст. 190 ("шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки");

▪️ чч. 2, 3 ст. 358 ("підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів").

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Корупційні схеми київських чинвників

Широкого резонансу набула справа "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького і найближчих його соратників у київській владі. Комарницький зараз не має жодної посади у соличній владі, але був депутатом Київради за часів мера Леоніда Черновецького. Однак і зараз він роздає діючим посадовцям КМДА та депутатам Київради вказівки, "вирішував питання" та реалізовував земельні схеми. Внаслідок його наказів шахраї незаконно заволоділи земельною ділянкою в центрі Києва, оціненою в 11 млн грн та намагалася привласнити ще 6 земельних ділянок вартістю понад 83 млн грн.

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