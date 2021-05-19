У ФСС нагадали, що допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачуються Фондом, починаючи з шостого дня лікарняного й до моменту одужання.

У квітні 2021 року Фонд соціального страхування (ФСС) прийняв на фінансування майже 470 тис. листків непрацездатності на суму понад 1,6 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, загальна кількість днів лікування, яка підлягає оплаті за кошти Фонду, склала за цей період 4,4 млн, що на 1,7 млн днів, або 65% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

У ФСС нагадали, що допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачуються Фондом, починаючи з шостого дня лікарняного й до моменту одужання або встановлення МСЕК інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).

Читайте такожВ Україні повернули лікарняні виплати за тимчасову непрацездатність"Розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин", - зазначили у ФСС.

У залежності від страхового стажу розмір допомоги складає:

50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років, або в разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу;

60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;

70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;

100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років, або при наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу.

У ФСС зазначили, що слідкувати за станом усіх виплат від ФСС застраховані особи можуть у телеграм-каналі, де в оперативному режимі оновлюється інформація про здійснене фінансування: https://t.me/socialfund.

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Автор: Ірина Погоріла