Ярослав Ющенко став людиною №2 в Нашій Україні

Харків. 1 березня. УНІАН. Заступником голови політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" обрано Ярослава ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що Я.ЮЩЕНКО є головою Харківської обласної партійної організації і його призначення заступником голови партії це є подальшими кроками в напрямку «омолодження партії» і в напрямку зближення центру з обласними організаціями.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що ні вчора, ні сьогодні на політраді не було жодного рішення про вихід із партії.

Водночас сьогодні до партії вступив народний депутат України минулого скликання Євген ГІРНИК.