Сєвєродонецьк. Харкову не дали почути Добкіна?

Харків. 3 березня. УНІАН. Пряма трансляція на 7 каналі з’їзду в Сєвєродонецьку була перервана під час виступу Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як повідомляє сайт Харківського відділення Партії регіонів, о 14.00 М.ДОБКІН розпочав свій виступ, у якому торкнувся проблем захисту російськомовного населення Харкова.

«Харків – місто взаємопроникнення російської та української культур. Тут проживає 111 національностей, мовою спілкування стала російська мова. За права російськомовного населення Харкова почав боротьбу ще перший демократично обраний мер міста Євген Петрович Кушнарьов».

Після цих слів М.ДОБКІНА пряма трансляція із Сєвєродонецька на 7 каналі була перервана. Після закінчення виступу Харківського міського голови трансляція відновилася, повідомляє сайт.