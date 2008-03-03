Наглядову раду «Турбоатому» очолив Гаман

Харків. 3 березня. УНІАН. Наглядову раду ВАТ «Турбоатом» очолив представник Фонду державного майна України Андрій ГАМАН.

Про це «Турбоатом» повідомляє на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку з посиланням на відповідне рішення наглядової ради компанії від 26 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2007 року акціонери ВАТ «Турбоатом» на загальних зборах повністю переобрали склад НР. До її складу було обрано 4 представники ФДМУ і по одному представнику від міноритарних акціонерів - ВАТ «Мегабанк» і ТОВ КУА «Сварог Ессет Менеджмент».

Рішенням цих зборів акціонерів з посади голови наглядової ради було відкликано представника ФДМУ Віктора ПЕТРОВА.

ВАТ ”Турбоатом” виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, зборки, випробування турбін і відвантаження. У структуру ”Турбоатому” входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

75,22% акцій ”Турбоатому” знаходяться у розпорядженні ФДМУ.