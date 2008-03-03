Харків програв Карпатам з рахунком 0:1

Харків. 3 березня. УНІАН. У першому матчі II кола Чемпіонату України з футболу клуб Харків програв львівським Карпатам з рахунком 0:1.

Матч у Львові, який відбувся 1 березня, супроводжувався дощем і сильним вітром, інформує сайт харківського клубу. На трибунах – понад 9 тисяч глядачів.

Гол на 34 хвилині забив Фещук.

«Сьогодні нам практично нічого не вдалося створити в атаці. Зате припустилися помилок, які призвели до взяття наших воріт. Вирішальною в подібних матчах стає самовіддача, боротьба, витривалість, яких не виявили деякі гравці нашої команди. Тому ми заслужено програли», - сказав на післяматчевій прес-конференції тренер харків’ян Володимир БЕССОНОВ.

ФК Харків з 17 очками перебуває на 12 місці турнірної таблиці.

Як повідомляв УНІАН, інший харківський клуб Металіст свій стартовий матч 2-го кола виграв у полтавської Ворскли з рахунком 3:0 і посідає 4 місце.