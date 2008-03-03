Розпочалася позачергова сесія міськради
10:39, 03 березня 2008Харьків
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Депутати приймуть низку звернень
Харків. 3 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові - позачергова 20-та сесія Харківської міської ради.
Як повідомляє сайт міськради, на порядку денному сесії 2 питання: про розгляд звернень Харківської міської ради та різне.
За інформаціє з власних джерел УНІАН, депутати мають ухвалити звернення до деяких профільних парламентських комітетів, зокрема до Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю, а також до Генеральної прокуратури України. Приводом стали події, пов’язані з проведенням Першого земельного аукціону 29 лютого.
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