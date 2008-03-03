На сесії присутній прокурор Харкова

Харків. 3 березня. УНІАН. У сесійній залі Харківської міськради присутній прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ, а також представник МВС – 1-й заступник начальника обласної міліції Михайло ФРОЛОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту міської ради, на 20-й позачерговій сесії Харківської міськради депутати затвердили два питання, перше з яких – «про розгляд звернень Харківської міської ради до Комітету з питань правосуддя Верховної ради України та інших вищих органів влади в державі з метою захисту прав місцевого самоврядування таа забезпечення реалізації повноважень міської ради у сфері земельних відносин. Йдеться про події 29 лютого 2008 року, які відбулися в будівлі міськвиконкому під час проведення земельного аукціону».

На сесії присутні прокурор м. Харкова Є.ПОПОВИЧ та 1-й заступник начальника Головного управління МВС України в Харківській області М.ФРОЛОВ.

Відмовилися брати участь у роботі сесії депутати від фракції блоку БЮТ. Від фракції НСНУ в сесійному залі присутній тільки голова цієї фракції, повідомляє сайт.