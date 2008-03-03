Сесія міськради ухвалила 8 звернень

Харків. 3 березня. УНІАН. Позачергова сесія Харківської міськради ухвалила низку звернень до вищих органів державної влади.

Про це повідомляє сайт міськради.

«Звернення прийняті з приводу винесення Харківським окружним адміністративним судом ухвали від 29.02.2008 р. про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом прокурора м. Харкова в інтересах держави в особі Державного комітету по земельних ресурсах України, Управління земельних ресурсів Харківської області, Управління з контролю за використанням та охороною земель в Харківській області, Харківської обласної державної адміністрації до Харківської міської ради, Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, державного підприємства «Укрспецзем», в особі Харківської обласної філії, до:

голови Комітету з питань правосудця Верховної ради України С. Ківалова, голови Вищої ради юстиції України Л.Ізовітової, голови Ради суддів України П.Пилипчука».

Також ухвалені звернення Харківської міськради щодо протиправних дій, допущених 29.02.08 співробітниками прокуратури міста Харкова, УМВС України в Харківській області, відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області та управління державної служби охорони УМВС України в Харківській області під час проведення земельних торгів в приміщенні виконавчого комітету Харківської міської ради за адресою пл. Конституції, 7 до:

голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Верховної Ради України І.Калєтніка, Генерального прокурора України О.Медведька, міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка, міністра юстиції України М.Онищука, голови Комітету Верховної Ррди України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В.Швеця.

Як передає кореспондент УНІАН, на цей час сайт не публікує тексти вказаних звернень.