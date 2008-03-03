Харків. 3 березня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН заявляє, що його переслідують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САЛИГІН сказав у коментарі після з’їзду депутатів усіх рад у Сєвєродонецьку, розміщеному на сайті обласної організації Партії регіонів.

На запитання, чого він чекаєте від СБУ, оскільки раніше заявляв, що вас переслідують, зокрема за намір взяти участь у цьому з`їзді, В.САЛИГІН сказав:

«Чому раніше, вони й зараз переслідують. Незважаючи на те, що Дзержинський районний суд Харкова вирішив про те, що протокол про корупцію проти мене складений неправильно, і визнав його недійсним, проте Шевченківський районний суд Києва з 18 лютого продовжує розгляд справи. Мене це також дивує».

Водночас, голова облради заперечив припущення журналістів, що він не виступив на з’їзді саме з мотивів власної безпеки.

«Ні, - сказав в.САЛИГІН. - Ви бачили, яким був щільний графік виступів. У нас з Михайлом ДОБКІНИМ було право на один виступ, тому що було ще багато бажаючих. Як старший товариш по партії, враховуючи те, що я знаходився в президії, я хотів, щоб виступив мер півторамільйонного міста. Хоча я мав величезне бажання тут виступити і, якби була така можливість, то я б її використав».