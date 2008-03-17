Внаслідок вибуху юнаку відірвало руки

Харків. 17 березня. УНІАН. Внаслідок вибуху, що стався у неділю в одному з парків Харкова, був поранений 22-річний мешканець Донецької області, якому в лікарні ампутовано ліву руку та кисть правої руки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, правоохоронцями з’ясовано, що 16 березня о 23.00 в руках потерпілого вибухнув невстановлений вибухонебезпечний пристрій.

17 березня о 00.30 юнак був доправлений у відділення реанімації 4-ї лікарні м. Харкова з парку «ім. Горького», після чого йому було проведено хірургічні операції.

Під час з’ясування причин та обставин події працівниками міліції було здійснено виїзд за адресою мешкання потерпілого. Встановлено, що він знімає кімнату в комунальній квартирі житлового будинку, розташованого по вул. Сумській у м. Харкові, працює на одному з великих харківських підприємств.

Під час проведення огляду його місця помешкання правоохоронцями було виявлено велику кількість літератури, роздрукованих матеріалів з різних інтернет-сайтів про технологію виготовлення вибухових пристроїв, а також інформацію про складові компоненти, необхідні для виготовлення вибухівки. Крім того, працівники міліції виявили та вилучили ємкості з речовинами, які є вибуховонебезпечними, петарди, тощо. Все вилучене направлено на експертизу.

Встановлено, що увечорі 16 березня потерпілий разом зі своїм товаришем та двома знайомими дівчатами вийшли з кінотеатру «Парк» після вечірнього сеансу. Під час прогулянки парком на одній з алей потерпілий відстав від трьох своїх супутників. Після того як гурт уже майже вийшли з парку на вулицю Сумську, раптом пролунав вибух. Озирнувшись, молоді люди побачити, що їхній товариш лежить на землі поранений. Вони терміново викликали медичну допомогу, лікарі одразу повідомили в міліцію про подію.

Наразі потерпілий знаходиться у непритомному стані, працівниками міліції вживаються заходи щодо встановлення причин та обставин отримання травм потерпілим.