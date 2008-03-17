Хто став би Президентом України сьогодні

Харків. 17 березня. УНІАН. Якби президентські вибори відбулися сьогодні, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО набрала б найбільшу кількість голосів виборців (30,5%).

Про це свідчать результати дослідження Всеукраїнської соціологічної служби, представлені на прес-конференції в УНІАН членом-кореспондентом НАНУ Миколою МИХАЛЬЧЕНКОМ та кандидатом філософських наук Борисом САГАЛАКОВИМ.

Згідно з опитуванням, за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 23,3%, чинного главу держави Віктора ЮЩЕНКА - 9,6%, лідера однойменного блоку Володимира ЛИТВИНА - 7,3%, лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА - 6,1%, голову ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА - 4,2%, лідера СПУ Олександра МОРОЗА - 2,7%, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА - 2,4%, секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ - 1,7%.

Соціологічне дослідження проводилося з 27 лютого по 8 березня цього року в усіх областях України, АРК та м. Києві. Похибка - 2,5%.