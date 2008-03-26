Нове падіння долара відносно євро
10:08, 26 березня 2008Харьків
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Причина та ж сама
Харків. 26 березня. УНІАН. Такий результат останніх торгів на європейському валютному ринку .
За євро давали близько одного долара 56 центів.
Нагадаємо, тиждень тому долар упав до історичного мінімуму і за євро платили приблизно один долар 60 центів. Протягом наступного тижня американські гроші несподівано зміцнили свої позиції.
Однак тепер знову почалося падіння. Причина та сама – проблеми в американській економіці й прогнози про подальше погіршення її перспектив.
ICTV
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