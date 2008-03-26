На Сході оголошено штормове попередження

Харків. 26 березня. УНІАН. У південній та східній частинах України на 27 березня оголошено штормове попередження: місцями пориви вітру 15-20 м/с, вночі на дорогах північно-західної половини подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в Україні буде хмарна погода з проясненнями. У західних, а вдень і в північних областях невеликі опади; вночі у південній частині та в східних областях помірний дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Вночі на дорогах північно-західної половини подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у Криму, Приазов`ї та в східних областях від 1° морозу до 4° тепла; вдень 3-8° тепла, на півдні та сході місцями 10-12° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

28-29 березня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.Температура вночі 28 березня 1-6° морозу, 29 березня від 2° морозу до 3° тепла, на півдні Криму 2-7° тепла; вдень 11-16°, на узбережжі морів, а 28 березня і у західних (крім Закарпаття) та північних областях 8-13° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

30-31 березня в Україні без опадів, лише 31 березня в південно-східній частині короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 0-7° тепла, вдень 11-17°.

Завтра у Києві буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликі опади. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

27 березня вночі на дорогах столиці та області місцями ожеледиця.

По області також хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликі опади. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

28-29 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура 28 березня вночі 1-6° морозу, вдень 8-13° тепла; 29 березня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 11-16° тепла.

30- 31 березня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.