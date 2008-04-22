Добкін встановить у Харкові пам’ятник «жертвам УПА»

Харків. 22 квітня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН пообіцяв встановити у Харкові пам`ятник «жертвам, які полягли від рук вояків Української повстанської армії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє «Газета по-харьковски» (http://gazeta.kh.ua/city/2008/04/18/164853.html), що розмістила на своєму сайті коментар Михайла ДОБКІНА про ухвалу Харківської міськради щодо законності встановлення пам’ятного знаку на честь воїнів УПА в Молодіжному парку Харкова.

«Виберемо гідне місце й установимо. Це теж буде в одному ряді з тим, що ми робимо для тих харків`ян, які тільки готуються стати дорослими людьми. Для того, щоб ми не втратили ціле покоління, що намагаються виховувати на прикладах Шухевича та інших», - передає слова М.ДОБКІНА «Газета-похарьковски».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня на сесії міськради депутати ухвалили рішення відмінити рішення міськради № 371 від 30.09.1992 року, яким була дана згода на встановлення пам`ятного знаку на честь 50-річчя Української Повстанської Армії в Молодіжному парку Харкова.

Протягом багатьох років поблизу Пам’ятного знака воїнам УПА представники національно-демократичних сил області традиційно проводили акції на честь вшанування воїнів УПА, жертв політичних репресій та проти злочинів тоталітарного режиму. Восени 2006 року, 14 жовтня, на Свято Покрови тут сталися сутички, які були спровоковані, зокрема, представниками лівих сил та Партії регіонів.

Роком раніше Пам’ятний знак воїнам УПА у Молодіжному парку був знесений, відповідальність за що взяв на себе «Евразийский союз молодежи» (Росія).

Харківська обласна рада новго скликання раніше звернулася до міської ради з проханням знести у Харкові пам’ятні знаки, які так чи інакше торкаються УПА.