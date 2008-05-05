У громадянина Росії вилучено понад 1 кг марихуани

Харків. 5 травня. УНІАН. Понад кілограм наркотичної речовини вилучили харківські прикордонники та митники під час оформлення поїзда № 98 сполученням «Керч – Москва» у пункті пропуску «Козача Лопань».

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківськаого прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, марихуану перевозив 38-річний мешканець Воронезької області (Росія).

Контрабандний «товар», який був схований у пакетах з-під соку та вина, допоміг виявити спеціальний собака. Знайдене зілля вагою 1,2 кг направлене на експертизу.