Київ має очолити представник опозиції

Київ. 5 травня. УНІАН. Народний депутат України, кандидат на посаду Київського міського голови від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ переконаний, що новий мер столиці має бути представником опозиції.

Про це В.ГОРБАЛЬ заявив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За його словами, в нинішній ситуації тільки новий мер, «необтяжений зобов`язаннями перед будь-якою із суперницьких політичних сил, що перебувають сьогодні при владі, може здійснити реформаторські кроки в столиці».

В.ГОРБАЛЬ вважає, що тільки при мері від опозиції місто зможе реально розвиватися, підвищиться зростання добробуту киян. «Це припинить спроби використовувати Київ як розмінну монету в політичних ігрищах», - переконаний кандидат на посаду мера столиці.

На прес-конференції В.ГОРБАЛЬ зачитав заяву, в якій, зокрема сказано: «Парадокс у тому, що вибори як єдиний спосіб народного волевиявлення, що визнається сьогоднішньою демократичною коаліцією, саме зусиллями її представників перетворилися вже на спортивне змагання, позбавлене будь-якого реального сенсу».

В.ГОРБАЛЬ вважає, що сьогодні в Києві «розцвів один тільки соціальний популізм». За його словами, під час кампанії із виборів мера Києва замість серйозної концептуальної дискусії з питань розвитку столиці можна побачити тільки гасла «й нічим неприкрите любування собою або тими політичними фігурами, з-за широкої спини яких виглядає кандидат».

В.ГОРБАЛЬ закликає політиків, зокрема, провести «вкрай необхідну законотворчу роботу в частині вдосконалення законодавчих актів, що регулюють правові питання в столиці», припинити «соціальний популізм і продовжувати пошуки конструктивних концепцій розвитку міста».