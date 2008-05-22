Завод ім. Малишева і ХАЗ отримали «земельні» пільги
Вивільнені кошти підуть на модернізацію фондів
Харків. 22 травня. УНІАН. Депутати Харківської міськради ухвалили рішення про надання пільг зі сплати за землю на 2008 рік ДП «Завод ім. Малишева» та Харківському державному авіаційному підприємству у розмірі 99 % від суми, яка надходить до бюджету міста Харкова.
Відзначено, що підприємства знаходяться в складному фінансовому становищі, в той же час мають у своєму розпорядженні великі площі. Враховуючи значущість діяльності підприємств для економіки та безпеки держави, а також те, що підприємства забезпечують робочими місцями тисячі городян, обом заводам надані пільги зі сплати за землю. Таким чином, як підкреслив Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, місто підтримує ці об’єкти - вивільнені кошти повинні бути направлені на модернізацію основних фондів підприємств, передає сайт міськради.