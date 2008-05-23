Українцям заборонять пити пиво в парках і на роботі

Харків. 23 травня. УНІАН. Уряд планує заборонити вживати з наступного року алкоголь і слабкоалкогольні напої в громадських місцях (парках, вулицях і т.д.), а також на робочому місці. Міністерство сім`ї за три місяці повинне підготувати конкретні кроки.

Це положення міститься в затвердженій урядом концепції загальнодержавної соцпрограми на 2009—2013 роки.

Правда, про ухвалення якихось законів і покарань за їх порушення поки не йдеться. Розраховуватимуть на силу навіювання. «Постараємося створити для молоді середовище, в якому б їй не хотілося пити алкоголь і пиво. Хочемо задіювати хороших рекламістів, які б зробили пропаганду на телебаченні здоров`ю і бігу. Такі рекомендації ми взяли з європейської «Білої книги зі спорту», — повідомив «Сегодня» заступник міністра Мирослав Дутчак.