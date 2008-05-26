ДАІ шукає підкріплення

Харків. 26 травня. УНІАН. Управління ДАІ в Харківській області прийматиме і реагуватиме на будь-яку інформацію, пов`язану з дорожнім рухом.

Про це заявив начальник управління з питань взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації Валерій ЛЮТИЙ, передає сайт ОДА.

В.ЛЮТИЙ нагадав, що в Державтоінспекції вже існує номер телефону довіри, який працює в цілодобовому режимі 704-15-81.

За цим номером можна повідомляти не лише про дорожньо-транспортні пригоди, але також і про стан дорожньої мережі на тій або іншій ділянці, організацію ремонтних робіт, роботу шляховиків. Можна також вносити пропозиції про установку або зняття дорожніх знаків, висловлюватися про роботу перевізників і таке інше.

Ще одне «ноу-хау» від ДАІ - робота з перехожими і, зокрема, повернення до системи «Тривожний сигнал». «Раніше перехожих, котрі провинилися, штрафували, надсилали за місцем їхньої роботи або навчання так звані «тривожні сигнали». Зараз цього немає, але ми хочемо відновити подібну практику», - сказав В.ЛЮТИЙ.