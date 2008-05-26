Область заборгувала за газ 483 млн. грн.

Харків. 26 травня. УНІАН. Забогованість за спожитий газ у Харківській області на сьогодні становить 482,9 млн.грн. в т.ч. за 2008 рік – 116,8 млн. грн.

Як повідомляє сайт ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Олега ШАПОВАЛОВА, головним боржником залишається Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі», яке має борг 394,2 млн. грн., з початку року – 87,7 млн. грн.

На сьогодні борг КП ХТМ за теплову енергію перед ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» станвовить74,9 млн. грн., перед ЗАТ «ТЕЦ-3» - 27,4 млн. грн.

Недостатній рівень розрахунків за спожитий природний газ у Обласного комунального підприємства теплових мереж (34%), МРК «Теплоенергія» (50%).

За оперативними даними, за отримані послуги теплопостачання з початку 2008 р. загальний рівень розрахунків споживачів області станвоить 89,9%. Найнижчі рівні розрахунків споживачів за послуги теплопостачання у Куп’янську (82,5%), Люботині (82,3%), у місті Первомайський (87,9%), а також у Шевченківському (77,9%), Дергачівському (85,2%) та Харківському (87,9%) районах.