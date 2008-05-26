Салигін пропонує провести сесію облради на селі

Харків. 26 травня. УНІАН. Наступна сесія Харківської обласної ради може пройти в селі Червоний Дінець Балаклійського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це поінформував голова облради Василь САЛИГІН, виступаючи сьогодні на колегії облдержадміністрації, яка обговорювала питання підготовки до зими.

Проведення сесії за межами Харкова він умотивував необхідністю пошуків коштів для наповнення бюджету області. На переконання голови облради, в першу чергу необхідно спрямувати зусилля на те, щоб наповнити бюджет області за рахунок місцевих ресурсів. Для цього, впевнений голова облради, є всі можливості, зокрема - ефективне використання земельних ресурсів.

В.САЛИГІН повідомив, що минулого року в Харківській області «не використовувалося близько 200 тисяч гектарів землі, не використовуються вони й сьогодні». Крім того, сказав він, обласна рада, депутатські комісії, депутати обласної ради отримують дуже багато скарг від сільгоспвиробників на те, що немає можливості укласти угоду на оренду землі.

Саме з питанням ефективного використання землі пов’язав В.САЛИГІН свою пропозицію провести пленарне засідання XXVIII сесії 26 червня на селі. За його словами, під час перерви депутати, гості та запрошені зможуть на власні очі побачити пустуючі, неорані поля, які, на його думку, є красномовною ілюстрацією величезних втрат місцевих бюджетів від несплати земельного податку.

В.САЛИГІН поінформував присутніх, що направить до голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА з тим листа, щоб заступник губернатора Віктор ЗВЄРЄВ прозвітував на наступному пленарному засіданні сесії облради щодо використання земельних ресурсів області.

«Ми звернемося до Арсена Борисовича АВКОВА, щоб перед депутатським корпусом з інформацією про стан використання земельних ресурсів, у більшій частині в агропромисловому комплексі, звітував заступник голови облдержадміністрації Віктор Олександрович ЗВЄРЄВ, - сказав голова облради. - Вікторе Олександровичу, у Вас є місяць для того, щоб підготуватися. Можливо, вам, як і Сергію Івановичу (ОВСЯННИКОВУ – ред.), іншим посадовцям облдержадміністрації потрібно більш наполегливо працювати у Києві, знаходити механізми, які б дозволили своєчасно укладати угоди, щоб місцевий бюджет області, а відповідно, і місцеві бюджети районів та міст, отримували кошти від використання землі».

«Думаю, ми знайдемо кошти. З вами чи без вас, Вікторе Олександровичу, буде вирішувати губернатор та керівництво держави. 200 тис. га вільної землі будуть використовуватися, а бюджет буде наповнюватися», - сказав В.САЛИГІН.

Як повідомляв УНІАН, попередня сесія Харківської облради пройшла 8 травня 2008 р. просто неба на майдані Свободи у Харкові. Рішення провести її на площі В.САЛИГІН пояснив відсутністю коштів для оренди приміщення в Будинку рад, оскільки КРУ на той час заблокував за порушення рахунки облради.