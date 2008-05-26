Перевибори у Харкові розколять регіоналів - експерт

Харків. 26 травня. УНІАН. Ситуація з перевиборами мера Харкова буде кардинально відрізнятися від київської. Про це заявив заступник директор Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

«Основною проблемою київських виборів була неможливість висування єдиного кандидата від демократичних сил, - сказав він. - Саме через це склалася ситуація, що ми зараз спостерігаємо. У випадку ж з Харковом усе буде навпаки - проблеми з висуванням єдиного кандидата будуть саме в «регіоналів», тому що демократи вже практично визначилися».

О.Голобуцький також відзначив, що для мера Харкова Михайла Добкіна в даній ситуації було б логічним зайнятися з`ясуванням відносин зі своїми партійними соратниками, незадоволеними його контактами з керівником Секретаріату Президента Віктором Балогою, а не позуванням перед телекамерами.

«Добкін, активно беручи участь у всеукраїнських ток-шоу, рано радується відсоткам Черновецького, тому що вони виявилися такими через розбіжності в середовищі демократичних кандидатів, - відзначив експерт. - У той же час, йому необхідно серйозно подумати про пояснення партійним колегам своїх занадто частих контактів з Віктором Балогою».