Квитки на потяг можна замовити через інтернет

Харків. 6 червня. УНІАН. КБ ”Приватбанк” реалізував послугу з оплати резервування квитків на Південній залізниці.

Про це сказано в повідомленні прес-служби банку.

Згідно з наданою інформацією, вперше в Україні з`явилася послуга резервування залізничних квитків через Інтернет. Розроблена Інформаційно-обчислювальним центром Південної залізниці система дає змогу за 4-45 діб до відправлення потягу замовити квиток у будь-якому напрямі в Україні та СНД.

Квитки можна резервувати в будь-який час доби з будь-якої точки України, де є доступ до Інтернету. Крім того, людина завжди знає, чи є місця на потрібний їй потяг і навіть може обрати місце у вагоні.

Зарезервовані через Інтернет квитки нині можна викупити тільки на Південному вокзалі Харкова в приміщенні сервіс-центру приміського терміналу північного напряму (2-й поверх).

Для резервування квитків через Інтернет потрібно реєструватися на сайті Південної залізниці за адресою http://www.pz.gov.ua/login/register.php, обрати маршрут проходження, кількість необхідних місць і їх розташування у вагоні, після чого сплатити резервацію карткою Visa або MasterCard в режимі OnLine через ”Приватбанк”.

Незабаром зарезервувати квиток можна буде й через систему “Приват24”.