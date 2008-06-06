Янукович: переговори про нову коаліцію «будуть прискорюватись»
13:17, 06 червня 2008Харьків
0 0
Прогнозів лідер не робить
Переговори щодо створення нової коаліції «будуть прискорюватись».
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
Говорячи про можливість створення нової коаліції, він сказав: «Я зараз не хотів би робити ніяких прогнозів, переговори покажуть, вони зараз будуть прискорюватися».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter