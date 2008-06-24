Невідомі знищили меморіальну дошку Патріарху Йосипу Сліпому

У Харкові групою невідомих осіб знищено пам`ятну дошку патріарху Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член проводу крайової організації Спілки української молоді Роман ЧЕРЕМСЬКИЙ, це сталося в понеділок, 23 червня, близько 19.00 в центрі Харкова поблизу Південного вокзалу.

Він повідомив, що, за словами очевидців, близько 19.00 група чисельністю 15-20 невідомих екзальтованих осіб пенсійного віку підійшли до відділу ДАІ на вулиці Малиновського, 5 і за лічені хвилини зняли і розтрощили на шматки гранітну меморіальну дошку Йосипу Сліпому, яка встановлена на згадку про перебування в цьому приміщенні, колишній пересильній тюрмі, патріарха Йосипа Сліпого.

За словами Р.ЧЕРЕМСЬКОГО, один з перехожих тут же повідомив про подію черговому лінійного відділу ДАІ. «Міліція з’явилася години за дві, - сказав він, - і ніхто не був затриманий». Представники СУМу, зазначив Р.ЧЕРЕМСЬКИЙ, звернулися в міліцію з проханням порушити за фактом кримінальну справу.

Він також повідомив, що поінформорвані представники СУМу одразу після нападу на дошку Йосипу Сліпому оперативно виїхали на місця в Харкові, де встановлені пам’ятні знаки учасникам укранського визвольного руху, зокрема воїнам УПА, Героям Крут, Миколі Міхновському, аби упередити можливе їх знищення, «оскільки нападники у викриках погрожували розтрощити їх усі».

Р.ЧЕРЕМСЬКИЙ повідомив, що на сьогодні ніхто з нападників не знайдениий і незатриманий. «У нас така підозра, - заявив він, - що міліція покриває цих варварів, бо чому б не затримати їх «по гарячих слідах», позаяк сигнал правоохоронцям від свідків про вчорашній напад надійшов дуже оперативно».

На підтвердження своєї критики Р.ЧЕРЕМСЬКИЙ навів приклад того, що у Харкові, за його словами, «методично і часто плюндрують пам’ятники на честь учасників визвольних змагань, але жоден з виконавців не покраний, нікого, за незначним виключенням, не знайшли і, мабуть, не шукають».

«Це стосується і пам’ятника Шевченку, пам’ятника знищеним кобзарям, що споруджені в самому центрі Харкова. Вони також піддавалися плюнруванню невідомими».

Кореспонденту УНІАН на цей час не вдалося зв’язатися з Центром громадських зв’язків обласної міліції, аби отримати коментар правоохоронців.