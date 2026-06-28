Путін нафантазував успіхи Росії на фронті та 'наблизився' до Сум на 10 км

Путін заявив, що метою РФ у Сумській області є створення так званої "зони безпеки".

Кремлівський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про "успіхи" російських військ на фронті. За його словами, Україна не зможе зупинити просування військ РФ. Такі заяви він зробив в інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

Путін заявив, що метою РФ у Сумській області є створення так званої "зони безпеки". Він додав, що Україна "заплатить за свої злочини в Курській області втратою території, яка потрібна для зони безпеки".

Також російський диктатор заявив, що російській армії нібито залишилося до Сум близько 10 км. Однак, за його словами, політичних планів щодо цього міста немає.

Відео дня

Путін додав, що в Лимані в Донецькій області окупантам нібито залишилося "звільнити" 149 будинків із 11 тисяч. Також він заявив про "хороший темп просування" до Слов’янська, де, за його словами, російським військам залишилося пройти 8–9 км.

Крім того, російський диктатор запевнив, що росіяни нібито прорвали трирівневу лінію оборони в зоні угруповання "Центр". Також, за його словами, російська армія підійшла до населеного пункту Добропілля, де, як він стверджує, немає заздалегідь підготовлених оборонних рубежів ЗСУ.

"Противник перекинув добре підготовлені війська на запорізький напрямок із Донбасу", – додав Путін.

За словами кремлівського диктатора, російська армія щодня просувається в Запорізькій області широким фронтом. Він заявив, що іноді ДРГ України проникають на території, зайняті військами РФ, але їх нібито швидко ліквідують. Також він сказав, що контратаки ЗСУ під Куп’янськом нібито не мали успіху.

Окремо Путін висловився щодо ударів України по території Росії. За його словами, вони не впливають на ситуацію на фронті.

Російський диктатор заявив, що завданням Кремля є повне захоплення Донбасу та території так званої "Новоросії" (Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська області).

"Війська Росії продовжуватимуть робити все для досягнення цілей "СВО"", – підсумував російський диктатор.

Інші заяви Путіна

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що не збирається припиняти війну проти України. За його словами, Україна запропонувала РФ обмежити бойові дії лише чотирма регіонами, але він відмовився.

Також Путін заявив, що "відповідні" удари Росії вглиб території України "набагато потужніші й болючіші".

Вас також можуть зацікавити новини: