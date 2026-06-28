Путін заявив, що переговори щодо України тривають, але війну припиняти не буде

За словами Путіна, Україна хоче обмежити бойові дії лише чотирма регіонами, щоб перекинути сили.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не збирається припиняти війну проти України. Однак він визнав, що переговорні контакти тривають, пишуть росЗМІ.

"Переговорні контакти щодо України є, зокрема є й нові пропозиції", – сказав Путін.

Також російський диктатор заявив, що Україна нібито запропонувала "обмежити бойові дії лише чотирма регіонами".

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"Тобто проводити бойові дії лише в Херсонській області, Запорізькій області, "Донецькій Народній Республіці" та "Луганській Народній Республіці"", - додав російський диктатор.

Однак Путін запевнив, що відмовився від цієї пропозиції. За його словами, Україна хоче обмежити бойові дії лише чотирма регіонами, щоб перекинути сили.

Крім того, російський диктатор заявив, що "відповідні" удари Росії вглиб території України "набагато потужніші й болючіші".

Путін визнав проблеми з паливом у РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін визнав, що російський ринок палива зіткнувся з проблемами. Він зазначив, що на заправках утворюються черги, а деякі марки бензину не завжди є у продажу.

Однак Путін запевнив, що запаси палива нібито залишаються "майже на рівні минулого року". Він додав, що Росія почала використовувати резерви палива, і розглядається можливість повної заборони на експорт дизельного палива.

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