Тимошенко знову кличе на килим губернаторів

Харків. 24 червня. УНІАН. На завтра під час засідання Кабміну знову запланований звіт голів місцевих держадміністрацій “про діяльність, спрямовану на забезпечення цінової стабільності та погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам в галузях економіки”. Як повідомляє Урядовий портал, звіт “недбалих” чиновників, п’ятьох з яких Юлія ТИМОШЕНКО ще 17 червня готувала на “заклання” через високу інфляцію в їхніх областях, стоїть пунктом першим у порядку денному засідання Кабінету міністрів.

Цього разу отримувати у Секретаріаті Президента згоду на поїздку до Тимошенко належить шістьом губернаторам: Віктору БОНДАРУ - голові Дніпропетровської облдержадміністрації, Володимиру ЛОГВИНЕНКУ - голові Донецької облдержадміністрації, Юрію ЗАБЕЛІ – керівникові Житомирської ОДА, Івану ГАВЧУКУ – голові Хмельницької облдержадміністрації, Олександру СТАРУХУ - тимчасово виконуючому обов’язки голови Запорізької облдержадміністрації, Миколі ЛАВРИКУ - тво голови Сумської облдержадміністрації та Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ – голові Київської міської держадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, уряд ще 11 червня планував заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції в цих регіонах.

Проте Секретаріат Президента заявив, що губернатори не братимуть участі в засіданні Кабміну 11 червня, оскільки це не узгоджено з Президентом.