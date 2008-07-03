Добкін покидає Італію

Харків. 3 липня. УНІАН. Мер Михайло ДОБКІН, який відпочиває в Італії, перериває відпустку і повертається до Харкова.

Як передає SQ з посиланням на секретаря Харківської міськради Генадія КЕРНЕСА, М.ДОБКІН планує вести сьогоднішню сесію міськради.

Серед питань порядку денного сесії: внесення змін до міського бюджету Харкова на 2008 рік та до Програми економічного і соціального розвитку Харкова на 2008 р.