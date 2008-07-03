Ющенку погрожували смертю

Харків. 3 липня. УНІАН. Служба безпеки України разом з колегами з ФБР США викрила 20-річного громадянина, який відправляв по електронній пошті на адресу Віктора Ющенка листи з погрозами фізичного усунення. Про це в інтерв`ю "Сегодня" заявив в.о глави СБУ Валентин Наливайченко.

Зловмисника вирахували протягом короткого часу, і не просто встановили термінал, звідки надходили повідомлення, але вийшли безпосередньо на відправника, хоча той діяв з дотриманням конспірації. За словами Наливайченка, це наш співвітчизник, молодий луганець, який тимчасово знаходився в Майамі. "Завдяки тісній взаємодії СБУ і ФБР зловмисника вдалося затримати, допитати, і стосовно нього зараз проводяться необхідні процесуальні дії", — сказав шеф спецслужби. В інтересах слідства він не вказав, що саме збирався зробити українець і наскільки серйозними були його наміри. В цей момент вирішується питання про можливу передачу українця на Батьківщину, де його притягнуть до кримінальної відповідальності.

Спецслужби, заявляють в СБУ, мають серйозний арсенал боротьби з кіберзлочинністю і використовують ефективні засоби протидії. Наливайченко спростував чутки про спроби СБУ "фільтрувати" український сегмент інтернету, заявивши, що це "неправда, такої функції у неї немає", а ті, хто думав інакше, "в його відомстві вже не працюють". Разом з тим керівник підтвердив, що у разі надходження реальних погроз на адресу державних діячів з використанням Мережі, спецслужба добилася 100-процентної розкриваності.