Прогноз погоди

Харків. 3 липня. УНІАН. У п’ятницю, 4 липня, та вночі 5 липня за прогнозами синоптиків у Західній частині України, вдень 5 липня у північних, центральних областях та і південній частині очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-22 м/с, вдень 4 липня на заході в окремих районах 25 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 4 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. вночі без опадів; вдень у Західних областях короткочасні дощі, грози, подекуди сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с, в окремих пунктах 25 м/с, на решті території переважно без опадів. вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, у південній половині місцями 30-33°, в Карпатах 15-20°.

5-6 липня буде хмарна погода з проясненнями. 5 липня вночі у Західних, Північних, Вінницькій та Черкаській, вдень в Північних, Центральних областях та в Південній частині грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-22 м/с (вдень у західних та східних областях місцями короткочасний дощ). 6 липня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, у західних та північних областях місцями невеликі дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 21°; вдень 21-26°, на півдні до 30°, 5 липня у північних областях 18-23°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

7- 8 липня - переважно без опадів, лише у Західних, вночі 7 липня у Східних, вдень 8 липня місцями і у Північних та Центральних областях короткочасні дощі, грози. температура вночі 12-17°; вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві завтра температура вночі 13-15°, вдень 25-27°. 5-6 липня буде хмарна погода з проясненнями. 5 липня короткочасні дощі, грози, вдень місцями сильні зливи; 6 липня місцями пройдуть невеликі дощі. вітер Південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 5 липня місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 5 липня 18-23°, 6 липня 21-26°. 7- 8 липня без опадів, лише вдень 8 липня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.