Сьогодні у Харкові обстріляли джип

Харків. 10 липня. УНІАН. Сьогодні близько 8-ї години ранку у Фрунзенському районі Харкова було обстріляно іномарку. За попередніми даними, одну людину в джипі поранено.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, на місці злочину працюють експерти, слідчо-оперативна група кінологів, опитуються свідки.

Розширену інформацію про подію ЦГЗ надасть пізніше.