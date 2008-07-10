Сьогодні у Харкові обстріляли джип
11:28, 10 липня 2008Харьків
0 0
Одну людину поранено
Харків. 10 липня. УНІАН. Сьогодні близько 8-ї години ранку у Фрунзенському районі Харкова було обстріляно іномарку. За попередніми даними, одну людину в джипі поранено.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, на місці злочину працюють експерти, слідчо-оперативна група кінологів, опитуються свідки.
Розширену інформацію про подію ЦГЗ надасть пізніше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter