Сьомочкіна нагороджено орденом «Честь. Мужність. Закон»
16:55, 11 липня 2008Харьків
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Повідомлення прес-служби БЮТ
Харків. 11 липня. УНІАН. Депутат Харківської міської ради, радник Міністра Внутрішніх справ України Сергій СЬОМОЧКІН нагороджений орденом «Честь. Мужність. Закон».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації БЮТ, рішення про нагороду ухвалила Верховна рада України.
Нагороду Верховної ради та парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією вручено С.СЬОМОЧКІНУ «за гідну громадянську позицію та відданість державі».
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