Сьомочкіна нагороджено орденом «Честь. Мужність. Закон»

16:55, 11 липня 2008
Харьків
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Повідомлення прес-служби БЮТ

Харків. 11 липня. УНІАН. Депутат Харківської  міської  ради, радник Міністра  Внутрішніх справ України Сергій СЬОМОЧКІН нагороджений орденом «Честь. Мужність. Закон».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації БЮТ, рішення про нагороду ухвалила Верховна рада України.

Нагороду Верховної ради та парламентського Комітету з питань боротьби  з організованою злочинністю і корупцією вручено С.СЬОМОЧКІНУ «за  гідну громадянську позицію та відданість державі». 

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