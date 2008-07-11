Сьомочкіна нагороджено орденом «Честь. Мужність. Закон»

Харків. 11 липня. УНІАН. Депутат Харківської міської ради, радник Міністра Внутрішніх справ України Сергій СЬОМОЧКІН нагороджений орденом «Честь. Мужність. Закон».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації БЮТ, рішення про нагороду ухвалила Верховна рада України.

Нагороду Верховної ради та парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією вручено С.СЬОМОЧКІНУ «за гідну громадянську позицію та відданість державі».