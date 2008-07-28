На хабарі погорів посадовець обленерго

Харків. 28 липня. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито начальника відділу акціонерної компанії “Харківобленерго”, який отримав 12 тис. грн. хабара від місцевого жителя за вирішення питання про скасування заборгованості за спожиту електроенергію та відновлення електропостачання квартири останнього.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).