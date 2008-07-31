Аваков привітав хліборобів області з намолотом 2-го мільйону тонн зерна

Харків. 31 липня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав хліборобів Харківщини з намолотом другого мільйону тонн зерна нового врожаю.

Від імені обласної державної адміністрації А.АВАКОВ висловив глибоку подяку всім, «хто невтомно трудився над вирощенням та збиранням вагомого врожаю».

А.АВАКОВ сказав у привітанні: «Упевнений, що завдяки вашій звитяжній праці здобуток Харківщини в цьому році поповниться новими значними врожаями сільськогосподарських культур.

Всім хліборобам бажаю міцного здоров`я, добробуту, наснаги та успіхів в роботі, досягнення найкращих результатів, а також віри у краще майбутнє України».