Аваков привітав хліборобів області з намолотом 2-го мільйону тонн зерна
18:26, 31 липня 2008Харьків
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Текст привітання
Харків. 31 липня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав хліборобів Харківщини з намолотом другого мільйону тонн зерна нового врожаю.
Від імені обласної державної адміністрації А.АВАКОВ висловив глибоку подяку всім, «хто невтомно трудився над вирощенням та збиранням вагомого врожаю».
А.АВАКОВ сказав у привітанні: «Упевнений, що завдяки вашій звитяжній праці здобуток Харківщини в цьому році поповниться новими значними врожаями сільськогосподарських культур.
Всім хліборобам бажаю міцного здоров`я, добробуту, наснаги та успіхів в роботі, досягнення найкращих результатів, а також віри у краще майбутнє України».
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