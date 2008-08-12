У Харкові повернуто на 32 тис. грн. «зайвих» субсидій

Харків. 12 серпня. УНІАН. У Ленінському районі Харкова упродовж І півріччя 2008 р. повернуто до бюджету 32 тис. грн. зайво нарахованих субсидій, як цього року, так й у попередні періоди.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Ленінської районної Ради народних депутатів у м. Харкові.

За інформацією прес-служби, у січні-червні 2008 р. спеціалісти відділу соціальних інспекторів з метою контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету перевірили 789 особових справ по житловим субсидіям та по державним соціальним допомогам. Недостовірна інформація виявлена у 77 справах на суму 20785,64 грн.

Усього у першому півріччі 2008 р. Було здійснено 1164 перевірки достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів субсидій та допомог.