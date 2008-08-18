На Дніпропетровщині правопорушники “відмили” понад 120 млн. грн.

Податківці Дніпропетровської області ліквідували конвертаційний центр, через який було незаконно переведено у готівку понад 120 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

До складу центру входило троє мешканців Дніпропетровської області. Вони протягом 2007-2008 років для незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 суб’єктів підприємницької діяльності. Діючи під прикриттям будівельної фірми, правопорушники, крім надання будівельних послуг, займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

За вказаним фактом діяльності злочинного угруповання порушено кримінальну справу.