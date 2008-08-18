В Секретаріаті Президента Тимошенко підозрюють у змові з Росією

У Секретаріаті Президента України заявляють, що передають до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях чинного прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

«Координація проекту «Вибори-2010» покладена на створений у Москві центр на чолі із Віктором МЕДВЕДЧУКОМ. До центру також входять Сергій КЛЮЄВ, Григорій СУРКІС та Олександр ЗАДОРОЖНІЙ. Гуманітарними проектами в Україні буде займатися Дмитро ТАБАЧНИК», йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначає А.КИСЛИНСЬКИЙ, на реалізацію проекту підтримки Ю.ТИМОШЕНКО вже зарезервовано близько 1 мільярда доларів США.

«Минулого тижня ми заявляли про наявність інформації щодо системної роботи Ю.ТИМОШЕНКО в інтересах російської сторони. На жаль, ця інформація підтверджується. Більше того, свій Рубікон ТИМОШЕНКО вже перейшла, і дороги назад, очевидно, не має. Саме із цим пов`язана її позиція щодо війни в Грузії - вона позбавлена можливості політичного маневру», - заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Роботу передвиборчого штабу вже фактично розпочато. До неї долучаються українські фінансово-промислові групи, які вже встигли відзначитися на підтримці проросійського проекту в 2004 році. Перебуваючи із найближчим оточенням на Сардинії, ТИМОШЕНКО скликає під свої знамена «вчорашніх», які прагнуть реваншу на чолі з МЕДВЕДЧУКОМ. Нещодавно, за особистим запрошенням ТИМОШЕНКО Ю.В., до них приєднався і КУЧМА Л.Д., прилетівши в суботу на Сардінію», - наголосив заступник глави Секретаріату Президента.

«Почерк і методи цієї компанії ми дуже добре вивчили в 2004 році. Тому не має дивувати, якщо ми станемо свідками розгнузданої інформаційної кампанії, потоку брехні та шумових ефектів на кшталт нової політичної реформи чи спроб імпічменту Президента. Ми передаємо наявні матеріали до правоохоронних органів для детального вивчення. Суспільство має право почути відповідь на питання, як далеко можуть зайти політики за межу, де закінчується політична боротьба і починається зрада національних інтересів», - заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.